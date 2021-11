Neil Hodgson sicuro: “Valentino Rossi era disperato nel 2015”

Neil Hodgson, ex pilota Superbike e MotoGP, ha parlato di alcuni momenti della carriera di Valentino Rossi e ha citato anche il famoso 2015.

È stato strano, dopo tanti anni, non vedere il nome di Valentino Rossi nella classifica dei due giorni di test MotoGP post-campionato. Ma ormai bisognerà abituarsi, dato che il Dottore ha deciso di ritirarsi.

Nonostante il suo addio alle corse, ha comunque lasciato un’eredità molto importante. Il Motomondiale è molto più seguito rispetto a quando iniziò a gareggiarvi, c’è la VR46 Riders Academy e ci sono alcuni giovani piloti molto competitivi. Un lascito non da poco per il nove volte campione del mondo, che ha regalato tante gioie nel corso della sua lunga carriera.

LEGGI ANCHE -> Andrea Dovizioso: le differenze tra la M1 2019 e la nuova Yamaha

Neil Hodgson parla di Valentino Rossi

Neil Hodgson in un’intervista concessa a Motorcycle News ha avuto modo di dire la sua sul ritiro di Rossi e di parlare di alcuni momenti della sua carriera. Una scelta di Valentino ritiene sia stata un successo particolare: «La cosa più grande è stata quando ha lasciato la Honda. Non potevo crederci, quella era la moto migliore. Pensavo fosse pazzo. Però non gli piaceva come Honda lo trattava, voleva divertirsi e se n’è andato. Ha rischiato e ha fatto una mossa straordinaria. Questo è il suo maggiore successo, ha avuto le palle di lasciare la moto migliore. Pochi lo farebbero».

Il pesarese ha vinto nove titoli, ma avrebbero potuto essere almeno dieci se non avesse perso all’ultimo sia nel 2006 che nel 2015. A proposito del 2015, l’ex pilota Superbike e MotoGP si è così espresso: «Tutto è andato storto dal momento in cui ha chiamato in causa Marquez durante la conferenza stampa in Malesia. È stato strano, penso fosse così disperato nel voler vincere quel titolo che ha pensato che citando Marquez avrebbe potuto prevenire qualsiasi imbroglio. Invece ha acceso il fuoco sotto Marc e quello che è successo poi è storia, gli è costato quel decimo titolo».