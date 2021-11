Hamilton trionfa e riapre il Mondiale: “Hanno svegliato il leone”

Lewis Hamilton comanda dal primo all’ultimo giro il Gran Premio del Qatar e si avvicina ad otto punti da Max Verstappen in vetta al Mondiale

Un successo mai in discussione, quello di Lewis Hamilton al Gran Premio del Qatar. Il campione del mondo in carica ha dominato dal primo all’ultimo giro della gara inaugurale per la Formula 1 sul circuito di Losail, portando a casa la settima vittoria stagionale. E, soprattutto, riducendo a otto i punti di distacco dalla vetta della classifica, quando al termine del campionato mancano solo altri due appuntamenti.

“La gara è stata solitaria e lineare là davanti”, racconta dopo la bandiera a scacchi il pilota anglo-caraibico. “Io preferisco le corse in cui c’è da lottare, ma questi punti ci servivano. Non vedo l’ora di guardare la replica in tv per rendermi conto di che cosa sia successo alle mie spalle”, aggiunge poi malignamente, quasi a sfottere gli avversari che non sono mai riusciti nemmeno ad avvicinarlo.

Questo risultato vale oro per la rincorsa al Mondiale che ora appare definitivamente riaperto: “Il team ha lavorato bene, sia nella messa a punto della macchina che nei pit stop”, prosegue Hamilton. “Sono molto contento e mi sento più in forma che mai. Queste due vittorie consecutive mi hanno permesso di recuperare alla grande e di compiere un bel passo in avanti. Ora vediamo cosa accadrà nei prossimi due Gran Premi: per ora l’annata è stata fantastica”.

La Mercedes si coccola il suo Hamilton

Gongola il sette volte iridato e gongola anche la sua Mercedes, che si gode il cambio di passo del proprio campione. Dal punto più basso, toccato nello scorso weekend in Brasile dopo l’arretramento in fondo alla griglia di partenza, Lewis ha saputo rimontare, sia fisicamente che metaforicamente, e tornare alle sue prestazioni migliori.

“Nel sabato di San Paolo hanno risvegliato il leone”, commenta il team principal Toto Wolff. “All’inizio del weekend avevamo una sensazione agrodolce, perché eravamo all’inseguimento in entrambi i campionati, ma Lewis è stato straordinario, ha ottenuto una vittoria fantastica. Il nostro obiettivo è quello di recuperare altro terreno ed è esattamente quello che faremo. Chiunque vincerà il titolo, lo avrà meritato appieno”.

