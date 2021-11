Superbike Indonesia, Gara 1 rinviata: il nuovo programma

Gara 1 Superbike in Indonesia non si disputerà oggi, come era invece previsto. La pioggia torrenziale ha cambiato i piani.

C’era grande attesa per Gara 1 del Mondiale Superbike in Indonesia, ma non andrà in scena oggi. Sul Mandalika International Street Circuit si è abbattuta una forte pioggia e non si può correre.

L’organizzazione ha deciso di rinviare la manche a domani, cancellando di conseguenza la Superpole Race. Come succedeva nel vecchio format del WorldSBK, avremo due gare piene nella giornata di domenica. In entrambe le corse la griglia di partenza terrà conto dei risultati della Superpole che si è regolarmente disputata oggi.

Con 30 punti da recuperare su Toprak Razgatlioglu, certamente a Jonathan Rea avrebbe fatto comodo avere a disposizione anche la Superpole Race. Adesso per il pilota Yamaha si fa leggermente più semplice laurearsi campione del mondo Superbike 2021, anche se non deve assolutamente pensare di aver già vinto il titolo.

Appuntamento alle ore 4 italiane per Gara 1, mentre Gara 2 si svolgerà alle 8. Sky Sport MotoGP trasmetterà entrambe le manche in diretta, così come le app Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 sicuramente mostrerà la seconda manche live, da capire se succederà altrettanto con la prima dato che alla domenica di solito la Superpole Race del mattino viene data solo in differita.