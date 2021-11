Porsche 911 Safari, il nuovo prototipo off-road in fase di test finali

Alcuni scatti spia mostrano il nuovo prototipo off-road di Porsche pensato per chi non disdegna ogni tanto guidare fuori dagli schemi

Porsche continua a testare una versione più potente della 911 che crediamo andrà sotto il nome di Safari. Sembra che il marchio stia sviluppando una variante del venerabile modello che prende ispirazione dal successo del veicolo nel rally.

Questo modello si trovava vicino al Nürburgring. Questo luogo ha parecchio senso se pensiamo che anche se la 911 Safari ha aggiunto capacità off-road rispetto ad una Carrera standard, i proprietari passeranno comunque la maggior parte del tempo guidando su superfici asfaltate.

Non preoccupatevi della capacità fuoristrada. I primi scatti spia mostrano che Porsche sta sviluppando e testando questo veicolo sulla neve, quindi sarà in grado di gestire la situazione quando la strada diventerà scivolosa.

Il motore dovrebbe essere preso in prestito dalla Carrera 4S. Questo gli darebbe 443 cavalli e 528 Newton-metri di coppia da un motore 3.0 litri flat-six twin-turbocharged.

Questo veicolo di sviluppo sembra usare una 911 Carrera S come punto di partenza. Se si guarda da vicino, possiamo vedere un rivestimento nero intorno ai parafanghi. La sospensione sembra essere circa 5 più alta di una Carrera standard ed è in sella a pneumatici Pirelli da 20 pollici che sembrano essere di dimensione 295/40.

Questa 911 Safari potrebbe avere un layout a trazione integrale perché questo si adatterebbe al look ispirato al modello da rally. Voci di corridoio suggeriscono che Porsche potrebbe farne un’edizione speciale a tiratura limitata come qualcosa di speciale per le persone che cercano una 911 che è facilmente in grado di guidare anche fuori dalla strada asfaltata. Il prezzo è un mistero completo, ma è probabilmente un po’ più alto di una Carrera S equipaggiata in modo comparabile.

Ci aspettiamo di vedere finalmente questa macchina ad un certo punto nel 2022.

Leggi anche -> Mitsubishi Airtrek 2022, da concept car a crossover elettrico con stile