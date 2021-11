Mitsubishi Airtrek 2022, da concept car a crossover elettrico con stile

Anche Mitsubishi snobba il Los Angeles Auto Show in favore del raduno cinese in cui ha deciso di mostrare per la prima il nuovo Airtrek

Mitsubishi ha presentato in anteprima l’Airtrek come concept omonimo ad aprile all’Auto Shanghai e adesso sta svelando la versione di produzione all’Auto Guangzhou. Se il nome vi suona familiare è perché l’Outlander originale è stato venduto in Giappone per alcuni anni con lo stesso nome. Oggi farà il suo grande ritorno, ma in Cina come nuovo veicolo elettrico creato dalla joint venture locale GAC Mitsubishi Motors.

L’Airtrek2022 è l’ultimo modello ad avere una configurazione dei fari divisa con le luci diurne a LED posizionate nella parte superiore del paraurti mentre il gruppo ottico principale è montato sotto, a forma di “7”. Il layout è in linea con i recenti prodotti Mitsubishi e dona al crossover compatto una fascia anteriore decisa. Gli eccentrici fari fiancheggiano una griglia chiusa con rientranze esagonali attraverso tre barre grigie. La telecamera anteriore è montata proprio sotto il logo, e c’è un grande sensore radar installato più in basso sul paraurti.

Il profilo laterale rivela un look bicolore per i cerchi in lega che si abbinano con il colore bianco principale della carrozzeria con un tetto nero. È interessante notare che la Mitsubishi Airtrek 2022 è dotata di maniglie delle porte a scomparsa e sfoggia un badge “EV” abbastanza grande sulle porte anteriori. Il rivestimento del telaio in plastica intorno ai passaruota denota i suoi tratti di crossover, mentre il tetto vanta un tetto apribile davvero coinvolgente.

Spostandoci sul retro, quei fanali posteriori ci ricordano una Skoda Karoq e l’idea di Mitubishi era probabilmente quella di imitare la forma dei fari. Il logo “EV” appare ancora una volta sul portellone posteriore dove è unito alla marca e al modello scritti in cinese. La finitura grigia della griglia anteriore continua nella parte posteriore per il rivestimento in plastica del paraurti dove tre riflettori sovrapposti sono stati montati su ogni lato.

L’interno è abbastanza semplice, nel senso che la maggior parte dei controlli sono stati inghiottiti dal grande touchscreen. Un grande quadro strumenti digitale viene fornito con la tecnologia di realtà aumentata per il sistema di navigazione. Per essere solo un crossover compatto, l’Airtrek è impressionantemente spazioso nella parte posteriore grazie alla sua piattaforma elettrica dedicata.

Il comunicato stampa di Mitsubishi è stato piuttosto scevro di dettagli, ma il suo sito web cinese rivela che il crossover a zero emissioni è lungo 4630 millimetri, largo 1920 mm e alto 1728 mm. L’Airtrek pesa 1.900 chilogrammi e ha un pacco batterie da 69,9 kWh con abbastanza energia per 520 chilometri nel ciclo CLTC locale. I media locali riferiscono che il motore elettrico riuscirà a sprigionare una potenza di 181 cavalli.

Il Mitsubishi Airtrek 2022 dovrebbe essere messo in vendita nella Repubblica Popolare l’anno prossimo.

Leggi anche ->Buick, debutto in grande stile all’AG 2021 con la GL8 Flagship e lo strano Smart Pod