Cupra UrbanRebel: la showcar scende in pista, prestazioni da brivido

Cupra UrbanRebel è un Concept passato dal Salone alla pista. Ecco le prime impressioni (e le prestazioni) della showcar.

Lo scorso settembre la Cupra UrbanRebel ha attirato l’attenzione al Salone dell’Automobile a Monaco. Si tratta di una showcar che ha preso ispirazione dal mondo delle competizioni e che rappresenta il trampolino di lancio per le future vetture elettriche ad uso metropolitano. Per la prima volta la showcar è passata ai test in pista per provare la sua anima racing e le prestazioni.

I numeri sono a dir poco sorprendenti: da ferma a 100 km/h la vettura elettrica ha impiegato 3,2 secondi, grazie alla potenza offerta dai due motori. “CUPRA UrbanRebel rappresenta la dichiarazione del marchio per cui elettrificazione e prestazioni sono una combinazione perfetta”, afferma il Vicepresidente di Ricerca e Sviluppo di CUPRA Werner Tietz. “Con una potenza costante di 250 kW, l’auto eroga fino a 320 kW di potenza massima per raggiungere le prestazioni top. È davvero divertente da guidare”.

I tecnici del marchio spagnolo hanno prestato particolare attenzione all’aerodinamica con l’obiettivo di ridurre al minimo la resistenza aerodinamica con prese d’aria maggiorate e uno spoiler di dimensioni più vistose. Lunga poco più di 4 metri e alta 1,44 cm, la peculiarità della Cupra UrbanRebel risiede proprio nel design fortemente aerodinamico che gli consente di restare ben fissa sull’asfalto e di intraprendere le curve senza mai perdere stabilità: “L’esclusiva taratura del telaio e dello sterzo CUPRA conferiscono grande agilità e precisione alla vettura, che diventa fonte d’ispirazione per i modelli di serie”, ha concluso Tietz.