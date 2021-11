Ford Taurus, le origini “fortunate” del suo nome di produzione

In questo articolo ripercorreremo la storia della Ford Taurus e del suo nome che avrebbe potuto essere radicalmente diverso e così il suo destino

Non troverete più la Ford Taurus sul parquet degli showroom. Il calo delle vendite e lo spostamento verso crossover e SUV hanno segnato il destino di un modello che una volta era stato fondamentale per il marchio. Ford l’ha interrotto dopo il model year 2019. I gusti cambiano e le auto vanno e vengono, ma se la storia fosse andata diversamente, oggi potremmo piangere la perdita della Ford Integra invece della Ford Taurus.

Ford Authority ha trovato questa chicca storica in “Taurus: The Making of the Car That Saved Ford” di Eric Taub. Il nome Taurus non doveva andare in produzione. Invece, fu usato come denominazione interna del programma. Tuttavia, nel 1982, quattro anni prima che la Ford stupisse con il suo design elegante e le sue caratteristiche innovative, Ford e l’agenzia di marketing J. Walter Thompson compilarono 20 possibili nomi per la nuova berlina del marchio. Su quella lista, insieme a molti altri nomi che alla fine avrebbero trovato la loro strada su un prodotto Ford, vi era Integra.

Sono stati suggeriti anche nomi come Probe, Aerostar e Orion, mentre alcuni non hanno mai avuto una possibilità, come Logic, Entry, Destiny e Fanta. Altri includevano Genesis, Forte, Lumina, Lucerne e Optima, che altre aziende alla fine usarono. Tuttavia, nessuno, nemmeno l’Integra, ha ottenuto i risultati della Taurus. Il resto, come si dice, è storia.

Le case automobilistiche spesso propongono diversi nomi potenziali per un nuovo prodotto, utilizzando test di ogni genere per determinare quale nome dà al prodotto la migliore possibilità di successo. La Taurus e il suo nome divennero un’icona, tanto che l’ex CEO di Ford Alan Mulally fece in modo che Ford la riportasse in auge dopo averne abbandonato il nome per chiamare la berlina Ford 500. Tuttavia, le vendite non si sono mai veramente riprese dopo il cambio di nome e la Grande Recessione.

