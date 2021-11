Fisker Ocean debutta a Los Angeles con specifiche sorprendenti

A due anni dal primo teaser arriva al suo debutto ufficiale al Los Angeles Auto Show la tanto attesa Ocean Fisker: scopriamola insieme



Fisker ha rilasciato il primo teaser per il suo crossover elettrico Ocean nel 2019, promettendo un prezzo inferiore ai 40.000 dollari (circa 35.000 euro) e oltre 483 chilometri di autonomia. Due anni da quel primo teaser – con un’abbondanza di altri nel mezzo – stiamo finalmente potendo dare il nostro primo sguardo al crossover Fisker Ocean pronto per la produzione. Ha debuttato ieri al LA Auto Show con una serie di specifiche particolari.

Tutto inizia con la Fisker Ocean Sport di base. Questo modello vanta una singola batteria agli ioni di litio-fosfato con un motore elettrico montato sull’asse anteriore, dandogli 402 km di autonomia. La potenza è di 275 cavalli, mentre per raggiungere i 100 km\h impiega 6,9 secondi. Cose come la frenata automatica d’emergenza, un tetto panoramico “BigSky” e un massiccio touchscreen verticale da 17,1 pollici sono di serie, tra le altre caratteristiche.

La prossima Fisker Ocean Ultra utilizza una batteria Hyper Range CATL e due motori elettrici, fornendo 547 km di autonomia e 540 CV. Questo modello impiega solo 3,9 secondi per raggiungere i 100 km/h. Tutte le stesse caratteristiche del modello Sport di base sono presenti, ma con ulteriori opzioni di sicurezza come una telecamera di parcheggio a 360 gradi, la frenata automatica di emergenza posteriore, l’assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e altro ancora.

L’Ocean Extreme utilizza lo stesso pacco batterie e i doppi motori elettrici del modello Ultra, ma offre un’autonomia stimata di oltre 563 km con 550 CV. Oltre a questo, la Ocean Extreme ha nuove ruote da 22 pollici, sedili anteriori e posteriori riscaldati, e come notiamo nel titolo, un display girevole da 17,1 pollici. Un singolo tocco cambia l’orientamento verticale dello schermo in un layout orizzontale più tradizionale.

“Nel nostro veicolo abbiamo uno schermo che, premendo un pulsante, passa dalla modalità verticale a quella orizzontale”, ha dichiarato il CEO Henrik Fisker nel livestream di ieri. “Ruota semplicemente. Questa è una caratteristica davvero fantastica”.

Parte del pacchetto Extreme include anche quello che Fisker chiama il tetto SolarSky. Il pannello solare montato sul tetto – esclusivo dell’Extreme e della One – può fornire almeno 2.414 km di autonomia extra all’anno, assumendo che il sistema funzioni a 5,4 chilowattora per metro quadro.

Al top della gamma c’è la Fisker Ocean One, che è essenzialmente un modello Extreme con alcuni miglioramenti estetici. Uno speciale motivo con firma digitale “One” abbellisce i davanzali e le aree dell’abitacolo, mentre gli acquirenti possono optare per un’esclusiva verniciatura Big Sur Blue con una finitura metallica opaca.

La Fisker Ocean parte da 37.499 dollari ( 33.000 euro) per il modello base Sport, e costa fino a 68.999 dollari (60.000 euro) per i modelli Extreme e One. È possibile prenotare una Fisker Ocean attraverso il sito web della società, mentre la produzione è prevista per iniziare esattamente l’anno prossimo, a partire dal 17 novembre 2022.

