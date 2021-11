“Gli altri piloti copiano Valentino Rossi”: parola del boss Aprilia

Massimo Rivola ricorda il test in Ferrari di Valentino Rossi e ammette a chiare lettere: non ci sarà più un pilota come lui.

Massimo Rivola traccia un bilancio positivo sulla stagione dell’Aprilia nel 2021, anche se nel finale si è un po’ interrotta la scia positiva di risultati. Segno che a Noale dovranno continuare a lavorare a pieno regime durante l’inverno, perché Ducati sta scavando un gap che rischia di divenire incolmabile anche a distanza di anni. “Non abbiamo concluso la stagione come avremmo dovuto. Non abbiamo confermato le buone prestazioni che abbiamo visto nel corso dell’anno”, ha ammesso l’ad Aprilia. “Onestamente, sono un po’ deluso. Ma questo martedì saremo già a Jerez per provare la moto del prossimo anno, c’è tanto lavoro da fare e tanta voglia di fare bene”.

Il ricordo di Vale

Domenica a Valencia c’è stato l’addio a Valentino Rossi, l’impressione è che adesso inizierà una nuova epoca per la MotoGP. Un altro pilota del suo carisma sarà difficile da trovare. Il ricordo di Massimo Rivola ritorna ai tempi del test in Ferrari del campione di Tavullia. “Ho avuto la fortuna di conoscere Vale anche quando ha provato la Ferrari, era fortissimo anche in Formula 1. Il bello è che ha sempre mantenuto lo stesso approccio nel corso degli anni, vincendo tutto. Quello che non accadrà mai più è un Valentino Rossi. Oggi i piloti che fanno feste speciali [in caso di vittoria, ndr] copiano un po’ tutto quello che Vale ha inventato. Era un genio del marketing oltre che un grande campione, ci mancherà sicuramente”.

Dal canto suo la Casa di Noale spera di poter presto vincere con l’ingresso di Maverick Vinales, che per anni ha condiviso il box Yamaha con Valentino Rossi. “Sono sicuro che con noi abbiamo un grande talento – ha concluso Massimo Rivola – e sono convinto che sapremo unire le nostre doti al suo talento”.