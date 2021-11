Razgatlioglu in MotoGP: il pilota turco pone le sue condizioni

Si parla già del possibile approdo di Razgatlioglu in MotoGP nel 2023, ma il pilota Yamaha Superbike non è ossessionato da questo passaggio.

Il 2021 è l’anno della consacrazione di Toprak Razgatlioglu nel Mondiale Superbike, non ci sono dubbi. Finalmente si sta giocando il titolo ed è anche vicino a conquistarlo.

In Indonesia si presenta con 30 punti di vantaggio su Jonathan Rea e la concreta possibilità di realizzare il sogno di diventare campione del mondo. Nel 2022 sarà ancora in SBK, nonostante gli fosse già arrivata una proposta per correre in MotoGP. Il passaggio alla top class del Motomondiale potrebbe essere solo rinviato al 2023, quando sarà comunque sotto contratto con Yamaha ancora.

LEGGI ANCHE -> Jonathan Rea pronto a sfidare Razgatlioglu: “Nulla da perdere”

Razgatlioglu non ossessionato dalla MotoGP

Razgatlioglu in un’intervista a Motorsport-Total.com ha raccontato che il test su una Yamaha MotoGP è stato rinviato: «Un test era in programma per questo weekend, ma l’appuntamento in Indonesia è stato poi spostato e non c’è più tale possibilità. Succederà più avanti. Ho parlato con Yamaha e ho detto che fare un test con la MotoGP ora non è così importante, mi sto concentrando sul Mondiale Superbike e spero di vincere il titolo. Guiderò la M1 in un test invernale, non so quando e se la moto mi piacerà. Servirà tempo per adattarsi».

Toprak ha le idee abbastanza chiare sul suo futuro, non è ossessionato dal dover necessariamente passare nella classe regina del Motomondiale: «Se la MotoGP non mi piace, rimango nel Mondiale Superbike. Se non ottengo un buon contratto, non cambio categoria. Serve anche un buon contratto, voglio una moto ufficiale. Intanto spero di vincere questo campionato e anche il prossimo, poi potrei andare in MotoGP nel 2023».

Il pilota del team Pata Yamaha Brixx vuole approdare in top class solo alle sue condizioni. Vuole capire se può adattarsi bene alla M1 e se potrà poi disporre di un mezzo ufficiale. Adesso, però, è focalizzato sul conquistare il titolo mondiale SBK.