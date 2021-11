Jonathan Rea pronto a sfidare Razgatlioglu: “Nulla da perdere”

Rea ha grande voglia di correre in Indonesia e di cercare di confermarsi campione Superbike, anche se Razgatlioglu è decisamente favorito.

È in arrivo l’atto finale del Mondiale Superbike 2021 e Jonathan Rea non ci arriva da favorito, dopo sei anni di dominio. Ha 30 punti da recuperare su Toprak Razgatlioglu e farà di tutto in Indonesia per sovvertire i pronostici.

Il pilota Kawasaki paga alcune cadute avute durante la stagione, anche se va detto che pure il rivale ha avuto degli zeri (non per colpa sua però). Da qualche round sembra meno competitivo del turco, ma è un sei volte campione del mondo SBK e al Mandalika International Street Circuit venderà cara la pelle.

SBK; Jonathan Rea carico per il round in Indonesia

Rea al sito ufficiale Kawasaki ha espresso le sue sensazioni in vista dell’appuntamento sull’isola di Lombok: «Dopo alcune settimane di preparazione a casa, sono molto entusiasta di andare a Mandalika e dare il via all’ultimo round del campionato. Sono curioso di vedere il circuito per la prima volta. Le prime impressioni dalle immagini che ho trovato sono fantastiche. Sembra un tracciato che soddisferà i punti di forza della nostra ZX10-RR. Venerdì lavoreremo sodo per imparare la pista e mettere a punto il nostro setting».

Anche se lo svantaggio da Razgatlioglu in classifica è elevato, il sei volte iridato Superbike ha grandi motivazioni e punta a dare il massimo per cercare di confermarsi campione o almeno di rendere le cose difficili a Toprak: «Arriveremo lì con 30 punti di distacco nella battaglia per il campionato, ma lotteremo fino alla fine. Sento che tutta la pressione è diminuita ora. Posso guidare libero senza nulla da perdere e l’obiettivo è chiaro. Darò il 100% per ottenere il massimo possibile».