Pedro Acosta in MotoGP: il campione Moto3 svela un retroscena

Acosta racconta che dopo il titolo conquistato in Moto3 avrebbe potuto già correre in MotoGP nel 2022. Invece sarà in Moto2 sempre con KTM.

Pedro Acosta vinto il titolo Moto3 da rookie e per poco non ha battuto il record di campione più giovane della storia del Motomondiale. Loris Capirossi detiene ancora il primato.

Comunque il giovane spagnolo ha fatto qualcosa di straordinario e si è meritato la corona iridata, anche se il suo rivale Dennis Foggia meritava un epilogo di campionato diverso e non di essere buttato giù da Darryn Binder a Portimao. Ormai è andata così, però, e si guarda avanti. Nel 2022 ci sarà la Moto2 da affrontare per il 17enne di Mazarron.

Pedro Acosta poteva passare in MotoGP nel 2022

Acosta in un’intervista concessa a DAZN ha ammesso che, come Darryn Binder, avrebbe avuto la chance di approdare direttamente in MotoGP nel 2022: «Sì, c’era quella opzione. Avrei compiuto 18 anni a metà della stagione MotoGP se ci fossi andato. Non c’era bisogno di saltare e bruciare le tappe. Va bene andare in Moto2, fare esperienza ed essere preparato per andare in MotoGP. Serve fare le cose bene ed essere pronti. Non bisogna saltare le tappe. Mio nonno già pensa alla MotoGP, ma il mio obiettivo adesso è la Moto2».

Pedro continuerà a correre con il team Red Bull KTM Ajo e questo è importante per la sua crescita, dato che conosce già l’ambiente e la squadra ha appena trionfato nell’ultimo campionato Moto2: «KTM e Red Bull si fidano di me e mi supportano. Spero di stare con loro a lungo e di non sentirmi mai un campione, così da avere sempre fame di vincere. Quando i piedi si sollevano da terra, puoi crederti più di quello che sei realmente. Spero non succeda, ma se dovesse capitare ho le persone giuste vicino».

Il rider spagnolo auspica di non sentirsi mai appagato e di avere sempre gli stimoli giusti per vincere. Un ragionamento giusto e maturo, considerando che viene da un ragazzo molto giovane e con una carriera ancora lunga davanti.