A Jerez comincia già la MotoGP 2022: tutte le novità dei test

Ultima uscita stagionale per la classe MotoGP, impegnata a Jerez per due giorni di test IRTA. Tante le novità ai box e in pista.

Il 18 e 19 novembre la MotoGP ritorna in pista per due giorni di test ufficiali. In pista ci saranno tutti i team, ma ancora assente Marc Marquez dopo l’incidente rimediato in allenamento tre settimane fa. In casa Repsol Honda dovrebbe però ritornare Pol Espargarò dopo la brutta caduta nelle prove libere a Valencia. Il collaudatore Stefan Bradl ha già girato a Jerez lunedì e martedì, nel test ufficiale potrebbe quindi non partecipare.

Esordirà in classe regina il nuovo team di Valentino Rossi, con il tandem d’attacco formato da Luca Marini e Marco Bezzecchi. Nel box VR46 ritroveremo “vecchie” conoscenze come Matteo Flamigni, Idalio Gavira e David Munoz che hanno lavorato con il Dottore. Esordio in MotoGP anche per il team Gresini Racing con Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Finalmente il ‘Bestia’ potrà provare la Ducati del 2021 usata da Bagnaia e Miller nell’ultima stagione e con cui disputerà il prossimo Mondiale.

Nuova line-up anche per KTM Tech3, dove al posto di Petrucci e Lecuona ci saranno Gardner e Fernandez. Nel team di Razlan Razali esordio per Darryn Binder che arriva direttamente dalla Moto3. In casa Yamaha si va alla disperata ricerca di una maggior velocità di punta per la M1, ma per il nuovo motore i piloti del marchio giapponese dovranno attendere febbraio in Malesia.

Saranno in pista anche alcuni collaudatori: Suzuki ha nominato Sylvain Guintoli e Takuya Tsuda, Ducati aderirà con Michele Pirro, Red Bull KTM con Dani Pedroaa, Aprilia Racing con Lorenzo Savadori. Assente Cal Crutchlow. Pista aperta dalla 10:00 alle 18:00, con un’ora di pausa dalle 13:00 alle 14:00. Non è prevista nessuna diretta televisiva.

LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi e Marquez, pace impossibile: il Dottore chiude le porte