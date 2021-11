Superbike Indonesia 2021: orari diretta tv e streaming

Programma e orari del round Superbike di Indonesia 2021: info diretta tv e streaming di Prove Libere, Superpole e Gare al Mandalika Circuit.

Il Mondiale Superbike 2021 volge al termine, manca solamente un round alla fine. Nel fine settimana in arrivo si gareggerà in Indonesia, presso il Mandalika International Street Circuit situato sull’isola di Lombok.

Si tratta di una pista assolutamente inedita per il campionato, che in passato (dal 1994 al 1997) era andato in scena già nel paese asiatico ma sul Sentul International Circuit di Bogor. C’è stata una corsa contro il tempo per realizzare tracciato e strutture. Senza scordare le regole da rispettare per l’ingresso in Indonesia. Un lungo viaggio non senza qualche problema per team e piloti.

SBK Indonesia 2021: orari Prove Libere, Superpole e Gare

Nel round in Indonesia sarà ancora in palio il titolo mondiale Superbike 2021. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea sono separati da 30 punti. Il turco, sia per ragioni di classifica che per il trend delle scorse gare, è l’assoluto favorito. Ovviamente il pilota Kawasaki, reduce da sei campionati vinti consecutivamente, non può essere sottovalutato.

Ormai fuori dai giochi Scott Redding, terzo in graduatoria e che comunque proverà a chiudere bene la sua avventura in Ducati prima di passare in BMW. Potrebbe giocare un ruolo della sfida tra Rea e Razgatlioglu. Da vedere se anche i rispettivi compagni di squadra dei tre top rider della classifica saranno protagonista al Mandalika Circuit.

Interessante capire anche come si comporteranno Honda e BMW, finora le moto meno competitive della griglia ma con grandi margini di miglioramento. Alvaro Bautista, che tornerà a correre con la Ducati nel 2022, vorrebbe chiudere con un ottimo risultato il biennio con il team HRC.

Il round SBK in programma in Indonesia in questo weekend sarà visibile in diretta tv su Sky Sport MotoGP. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2, la Superpole Race in differita. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito ufficiale TV8.it. Di seguito la programmazione con gli orari dell’appuntamento.

Sabato 20 novembre 2021

4:10: Superpole Superbike

6:30: Gara 1 Supersport

8:00: Gara 1 Superbike

Domenica 21 novembre 2021

4:00 Superpole Race Superbike

6:30: Gara 2 Supersport

8:00: Gara 2 Superbike