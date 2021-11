SBK, Toprak Razgatlioglu non cambia tattica in Indonesia

Toprak Razgatlioglu ad un passo dal titolo mondiale: al Mandalika Circuit la sua strategia di gara non cambierà.

Il leader del Mondiale Toprak Razgatlioglu arriva all’ultimo round stagionale in Indonesia con un vantaggio di 30 punti su Jonathan Rea. La vittoria del titolo mondiale dovrebbe essere una formalità, ma nel mondo delle corse mai dire mai fino a quando non si ha la certezza matematica. Ha incassato solo tre zeri nel 2021: uno a causa di un errore di Garrett Gerloff, due per problemi tecnici alla sua Yamaha R1.

Il più veloce e costante di questo campionato SBK, adesso manca la ciliegina sulla torta sul nuovo circuito indonesiano. “E’ sempre interessante venire su una nuova pista. Ho visto alcune foto e video della struttura e penso che la pista sarà divertente – ha spiegato il pilota turco leader di classifica -. È stata una grande stagione con tanti grandi duelli, tante vittorie. Ora abbiamo altre tre possibilità di lottare di nuovo per la vittoria. Questa è la mia unica tattica: prova a vincere e godermi le gare! Dopo vedremo il risultato finale, ma il mio obiettivo rimarrà lo stesso: dare il massimo in ogni gara”.

Sfida per il 4° posto

Ma al Mandalika Circuit non c’è solo il titolo piloti in gioco, ma anche quello costruttori. Yamaha è al comando con 574 punti, Ducati insegue a -16. In ballo anche il 4° posto fra Michael Rinaldi e Andrea Locatelli. “Ora abbiamo l’ultima possibilità, l’ultimo round, e sono così felice di provare a concludere la stagione nel miglior modo possibile – dichiara Locatelli -. Sicuramente è importante imparare subito la nuova pista e cercare di spingere la moto al limite per finire col miglior risultato possibile. È un altro weekend importante per noi e anche per la squadra, ma siamo pronti a lottare e cercare di chiudere bene la stagione!”.

LEGGI ANCHE -> Jonathan Rea pronto a sfidare Razgatlioglu: “Nulla da perdere”