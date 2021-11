Ben Spies incorona Razgatlioglu: “Ma avrà più pressione di Rea”

Ben Spies ritiene che Razgatlioglu meriti il titolo mondiale Superbike 2021, ma Rea in Indonesia correrà con meno pressione addosso.

A distanza di dodici anni dall’ultima e unica volta, Yamaha potrebbe tornare a vincere il Mondiale Superbike. Toprak Razgatlioglu è vicino a compiere l’impresa che fu già di Ben Spies nel 2009.

Vero che il pilota americano lo fece al primo anno nel campionato e quel successo rimane unico, fu il primo della casa di Iwata nel WorldSBK; però il turco è a un passo dal concludere un regno (quello Rea-Kawasaki) durato per sei anni consecutivi e anche il suo trionfo sarebbe molto importante.

SBK, Spies commenta la lotta tra Razgatlioglu e Rea

Spies ha parlato al sito ufficiale WorldSBK ha commentato il duello tra Razgatlioglu e Rea per il titolo 2021: «Toprak ha dovuto spingere molto, perché Johnny ha talento e un team molto efficiente attorno. Tutte le cose devono finire ad un certo punto, il che non significa che Rea non possa tornare l’anno prossimo, ma quest’anno Razgatlioglu è stato il più veloce. Comunque ci sono tanti punti ancora».

Il campione del mondo Superbike 2009 ha spiegato cosa deve fare Rea in Indonesia: «Non ha pressioni su di lui. Deve mettere tutto in gioco e vincere le tre gare. Toprak invece avrà pressione, quando hai così tanto vantaggio non puoi guidare abbastanza forte per non rischiare di cadere e rovinare tutto. Deve evitare i guai. Se fossi lui, probabilmente sentirei un po’ di più la pressione nonostante i molti punti di margine. Quando sei dietro è più facile guidare con maggiore libertà e spingere».

In questa stagione Toprak si è dimostrato molto freddo e poco condizionabile, però al Mandalika International Street Circuit può succedere di tutto in questo fine settimana. Sicuramente i 30 punti a favore del pilota Yamaha sono parecchi e il recupero di Rea sarà impresa ardua.