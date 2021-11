Jorge Lorenzo ammette: “Io e Ducati abbiamo dei rimpianti”

Jorge Lorenzo confessa che l’avventura in Ducati gli ha lasciato dei rimpianti, che ha sicuramente anche il team italiano per come andò quel biennio.

Quella tra Jorge Lorenzo e Ducati è stata una storia di soli due anni e che ha lasciato rimpianti per entrambe le parti. Ancora oggi ci si chiede cosa sarebbe successo se il contratto fosse stato rinnovato per il 2019-2020.

Proprio quando il maiorchino cominciò a vincere, la casa di Borgo Panigale aveva ormai deciso di non confermarlo e di puntare sul meno costoso Danilo Petrucci. Col senno di poi, con tutto rispetto per il buon Petrux, il team italiano avrebbe dovuto essere più paziente e credere maggiormente nel cinque volte campione del mondo.

Jorge Lorenzo sull’esperienza in Ducati

Lorenzo in un’intervista concessa al Corriere del Ticino è tornato a parlare dell’avventura avuta in Ducati: «Sicuramente avevano scommesso molto su di me e io non ho vinto subito. Cambiare da una moto all’altra è difficile. Piano piano ho cambiato il mio stile di guida e mi sono adattato. La sfortunata è stata che, nonostante il grande lavoro degli ingegneri, all’inizio del 2018 i risultati erano peggiori che alla fine del 2017. Ducati ha perso la pazienza e ha deciso di puntare su Petrucci».

Jorge ammette che ha dei rimpianti, però ritiene che la casa di Borgo Panigale ne abbia di maggiori rispetto a lui: «Quando ho cambiato con Honda, e ho iniziato ad avere risultati, la Ducati ha avuto più rimpianti di me. Però penso che guardando a lungo termine tutti e due, io e Ducati, ci chiediamo cosa sarebbe potuto succedere con un po’ più di pazienza».

Il cinque volte iridato non ha torto, serviva maggiore pazienza prima di decidere di non confermarlo per il 2019. Il team italiano, evidentemente, credeva che bastasse puntare su Andrea Dovizioso per battere Marc Marquez. Poi le cose sono andate diversamente…