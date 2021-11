Petrucci e Sykes, futuro da definire: duello per una Ducati V4

Petrucci e Sykes si contendono una Ducati Panigale V4 R nella classe Superbike del MotoAmerica. Entrambi hanno un 2022 ancora incerto.

Con il passaggio di Loris Baz al team Bonovo MGM BMW per il Mondiale Superbike 2022, adesso Ducati deve trovare un nuovo pilota per il campionato MotoAmerica Superbike.

In queste settimane si è parlato della possibilità che sia Danilo Petrucci a prendersi la sella della Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York. L’ormai ex rider MotoGP a gennaio correrà la Dakar con la KTM, poi non sa cosa farà: “Dopo la Dakar deciderò se ha senso continuare la mia carriera nei rally. Devo capire se mi piace e se sono competitivo“.

Ci sono stati contatti tra la casa bolognese e Alberto Vergani, manager di Petrux. L’idea di correre negli Stati Uniti stuzzica il ternano, che se dovesse fare bene lì potrebbe poi pensare di guadagnarsi un posto nel Mondiale SBK per il 2023. Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, aveva ammesso la trattativa facendo anche presente che la squadra deve trovare il budget.

Stando a quanto riportato da Speedweek, anche Tom Sykes è in lizza per correre in MotoAmerica Superbike con la Panigale V4 R. Dopo essere scaricato dal team ufficiale BMW nel WorldSBK e non aver accettato di correre per la squadra satellite Bonovo MGM, il pilota inglese non ha ancora una sistemazione per il 2022.

A Sykes piacerebbe andare a correre negli USA, ha parlato con alcuni team in queste settimane. Contatti avviati anche con delle formazioni della British Superbike. A breve qualcosa dovrebbero esserci aggiornamenti sul suo futuro.