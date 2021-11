MotoGP Valencia, Gara: Bagnaia saluta Valentino Rossi facendo il Dottore

Gara dominata in MotoGP da Pecco Bagnaia che saluta Valentino Rossi con una prestazione in stile #46 dei bei tempi andati.

Parte subito fortissimo Jorge Martin seguito da Bagnaia. Scatta bene anche Valentino Rossi che è 9°. Davanti è lotta tra Ducati e Suzuki. Subito caduta per Nakagami. I primi 4 nei primi giri tentano subito la fuga accumulando circa 4 decimi sul gruppetto che li segue. Gara molto combattuta con tanti sorpassi.

Disastro al giro 11 con Rins che cade mentre si trovava 3° e sembrava poter seriamente insidiare le due Ducati che gli erano davanti. Battaglia assurda tra Martin e Bagnaia con i due che girano praticamente in fotocopia seguiti a vista da Mir. A metà gara Pecco rompe gli indugi e prova a scappare.

MotoGP: gara straordinaria di Bagnaia

Negli ultimi 10 giri cresce di ritmo anche Miller che supera Mir e ricompone il terzetto Ducati davanti a tutti. Grande soddisfazione per la casa di Borgo Panigale che in una pista storicamente non amica domina clamorosamente. Sottotono Fabio Quartararo che staziona 5° e non riesce ad avere il ritmo per avvicinare i primi.

Nel finale vola Bagnaia che prende margine su tutti gli altri. Alle sue spalle Martin e Miller chiudono il podio tutto Ducati. Valentino Rossi chiude invece la sua ultima gara in MotoGP con un buonissimo 10° posto a 42 anni suonati. Grazie Vale per tutto quello che hai fatto.

A fine gara tutti dietro a Valentino Rossi a salutarlo in un ultimo emozionante giro di pista a Valencia. Tutti emozionati e fiumi di lacrime per tutti i protagonisti in questo giorno un po’ triste un po’ felice per tutti gli amanti del motociclismo.

