Grande gara in Moto2 con la vittoria di Raul Fernandez che però non gli basta per vincere il titolo che va alla fine a Gardner.

Dalla pole scatta subito bene Simone Corsi che comincia subito una bella lotta con Di Giannantonio. Purtroppo subito caduta per Bezzecchi, Vierge e Baldassarri. Gara subito interrotta. Problemi per Corsi alla ripartenza che è costretto a ritirarsi prima ancora che si riaccendano i semafori.

Al via si piazza subito davanti Augusto Fernandez seguito da Raul e Di Giannantonio. Continui sorpassi tra i primi 3 che provano a primeggiare. Dietro Gardner si ritrova in 9a piazza e prova ad amministrare per portare a casa il titolo.

Moto2: che spavento per Gardner, ma poi arriva il titolo

Difficoltà per Gardner che sente palesemente il peso della lotta mondiale e scivola indietro. Davanti Di Giannantonio prova a scappare via seguito da Raul Fernandez che a prescindere dal risultato che ottiene il suo compagno di team ha bisogno di vincere per attaccare la prima posizione nel Mondiale.

Nel finale Raul Fernandez si prende la prima piazza da Di Giannantonio e spera in un errore di Gardner che è 10° ed ha come margine ultimo il 13° posto per non rischiare di perdere il titolo. Vittoria per lo spagnolo, ma l’australiano diventa campione del mondo Moto2 2021. Per la seconda volta nella storia del Motomondiale un figlio d’arte vince il tiolo come il padre. La prima volta era stato Kenny Roberts.

Raul Fernandez può sentirsi soddisfatto per aver conquistato la sua 8a vittoria nella categoria ed aver così battuto il record di successi da rookie che prima apparteneva a Marc Marquez.

