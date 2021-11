In Moto3 finale col botto con tantissime cadute e una battaglia incredibile tra Foggia e Acosta. Alla fine però a spuntarla è stato Artigas.

Parte subito alla grande Acosta, ma c’è poco dopo uno spavento clamoroso con tanti piloti che finiscono a terra. Fortunatamente tutti senza conseguenze gravi. Nelle prime tornate è subito lotta tra il campione del mondo in carica e Guevara che provano a scappare. Incidente tra Kelso e Rueda.

Gara combattuta là davanti con il gruppo abbastanza compatto. In crescita anche Foggia che dalle retrovie prova a risalire nel gruppo di testa. A metà gara casca anche Kunii. All’11° giro sorpassi e controsorpassi tra i rider di testa che per poco non finiscono in una carambola.

Moto3: lotta nel finale tra Foggia e Acosta

Long lap penalty per Oncu al 16° giro che in quel momento era in lotta per la vittoria. Caduta per Suzuki durante la 18a tornata. Nel finale exploit di Foggia che si ritrova lì davanti in lotta con Acosta.

Lotta a colpi di staccate tra Foggia e Acosta con quest’ultimo che cade dopo un contatto con il rider italiano. Casca anche Migno poco dopo. Vittoria per Artigas davanti a Garcia e Masia. Più arretrato Foggia che dopo il contatto è stato superato da alcuni rider.

A fine gara penalità per Foggia a seguito dell’incidente con Acosta che viene quindi retrocesso nelle retrovie. Gara spettacolare in Moto3 con tanti sorpassi. Degna chiusura di una stagione veramente entusiasmante. Applausi per Artigas che festeggia a Valencia la prima vittoria in carriera nel Motomondiale.

Classifica Gara Moto3 Valencia