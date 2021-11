Pol Espargarò, niente gara a Valencia: l’annuncio della Honda

Il team Repsol Honda annuncia che Pol Espargarò non parteciperà alla gara MotoGP di Valencia. Non si è ripreso completamente dall’incidente.

Incredibile, ma vero: il team Repsol Honda non avrà alcun pilota in gara nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Dopo l’infortunio di Marc Marquez e la decisione di non sostituirlo a Valencia, arriva anche il forfait di Pol Espargarò.

La squadra giapponese ha annunciato che, dopo aver valutato le sue condizioni stamattina, il pilota non prenderà parte alla corsa in programma oggi pomeriggio sulla pista del Ricardo Tormo.

Pol Espargarò salta la gara di Valencia: cosa è successo

Ieri Pol Espargarò in FP3 è stato protagonista di un bruttissimo highside in uscita di curva 12, ha fatto un volo davvero brutto. Dopo i primi controlli presso il Centro Medico del circuito, è stato necessario trasportarlo all’ospedale 9 de Octubre di Valencia per ulteriori esami. Sono stati rilevati lividi pesanti, specialmente nella zona destra del torace e dell’addome. Per fortuna, nulla di rotto.

Non era stato escluso completamente che potesse correre oggi, ma bisognava attendere che passasse la notte per poter verificare le condizioni fisiche del pilota. Stamattina sono stati fatti altri controlli ed è stato deciso di non farlo correre.

Al team Repsol Honda ovviamente spiace non gareggiare a Valencia, però la salute di Espargarò ha la priorità. Lo spagnolo deve pensare a riposare e a recuperare in vista del test di Jerez programmato per il 18 e 19 novembre. Pol ci sarà, così come il tester Stefan Bradl. Marquez, invece, sarà assente e si spera di rivederlo in pista nel 2022.