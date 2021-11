Il “grazie” più sentito a Valentino Rossi è quello del fratello Luca Marini

Luca Marini chiude la sua prima stagione in classe regina. Ma il pensiero dopo la gara di Valencia va a suo fratello Valentino Rossi.

Luca Marini chiude la sua prima stagione in MotoGP a ridosso della zona punti, con un 17° posto che spinge a migliorarsi pur consapevole di aver dato tutto in questo anno da rookie. Si volta pagina dalla prossima settimana, quando salirà in sella ad una Ducati ufficiale, più aggiornata e con specifiche tecniche più all’avanguardia.

Ma la giornata di Valencia non può che essere dedicata a suo fratello Valentino Rossi. Del resto è anche merito suo se il giovane pilota dello Sky VR46 Avintia è arrivato fino a questo punto. Il GP di Valencia si rivela una domenica difficile per Luca Marini, nelle ultime posizioni nella prima parte di gara, riuscendo però a recuperare nella seconda parte. “È stata una gara difficile: mi aspettavo di poter tenere un ritmo migliore ma ho davvero sofferto con il grip al posteriore. Una stagione bella e divertente che ho potuto condividere con Vale e dove ho dato tutto – ha dichiarato l’allievo dell’Academy VR46 -. Ho cercato di imparare qualcosa ogni weekend e di fare esperienza. Voglio ringraziare tutta la squadra e Ducati per il loro supporto. E poi un grazie speciale a Vale per tutto quello che ha fatto per il nostro sport”.

Ultima giornata da team manager per Ruben Xaus, che lascia il paddock della MotoGP salvo chiamate future. “Una bella stagione e molto divertente! Luca ha esordito nella Top class e ha dimostrato che non è qui per caso. Sono fiero di quanto è stato veloce e del percorso che ha fatto. Ha dimostrato il suo potenziale, ha sofferto in alcuni momenti ma il suo talento è fuori discussione e crescerà ancora”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi, anche Ronaldo lo omaggia a Valencia (VIDEO)