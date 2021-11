Valentino Rossi, anche Ronaldo lo omaggia a Valencia (VIDEO)

Valentino Rossi ha avuto anche la visita di Ronaldo a Valencia in occasione della sua ultima gara MotoGP. Sorrisi e abbracci tra loro, due grandi campioni.

Grande festa a Valencia per l’ultima gara in MotoGP di Valentino Rossi. Si conclude la carriera motociclistica del Dottore e anche un’era del Motomondiale.

Tra coloro che hanno omaggiato il nove volte campione del mondo anche Ronaldo, ospite nel paddock del circuito Ricardo Tormo. L’ex calciatore ha fatto visita al box del team Petronas Yamaha SRT e c’è stato un bell’incontro con tanto di abbraccio, breve chiacchierata e anche la consegna delle maglie dell’Inter e del Real Valladolid.

Rossi è un grande tifoso dell’Inter e aveva Ronaldo tra i suoi maggiori idoli calcistici. Adesso il brasiliano è il patron della squadra di Valladolid, che milita nella seconda divisione spagnola. Il Fenomeno gli ha voluto regalare le maglie dei due club.

Intervistato da Sky Sport MotoGP, l’ex attaccante si è così espresso sulla fine della carriera motociclistica del pesarese: «Ho sempre avuto una grande passione per Valentino. Oggi sono venuto specialmente per lui, volevo salutarlo dopo questa carriera brillante e meravigliosa. Ha fatto sognare tutti, è stato un grande campione. Abbiamo tante altri passioni in comune, come quella dell’Inter che ci ha fatto conoscere alla Pinetina nel 1999. Ha fatto una storia incredibile».

Ronaldo è stato anche colui che che sventolato la bandiera a scacchi al termine della gara del Gran Premio della Comunità Valenciana.