Francesca Novello piange per Valentino Rossi: “Ho un unico dispiacere”

Francesca Sofia Novello ha provato grandi emozioni all’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP a Valencia. Non le sono mancate le lacrime.

Non poteva mancare Francesca Sofia Novello a Valencia, dove Valentino Rossi ha disputato la sua ultima gara in MotoGP. La compagna del pilota pesarese si è molto emozionata nella giornata di oggi.

In questi quattro anni ha condiviso tanto con lui, non facendogli mai mancare il supporto. E adesso stanno anche aspettando una figlia, che nascerà nel 2022 quando il Dottore comunque sarà ancora un pilota, seppur d’auto e non più di moto.

LEGGI ANCHE -> Cori, bandiere, l’abbraccio dei rivali: l’ultimo giro di Valentino Rossi (VIDEO)

Francesca Sofia Novello parla di Valentino Rossi

Francesca Sofia ha parlato a Sky Sport MotoGP in questa giornata speciale per Valentino: «Parlano i miei occhi, già al terzo giro sono crollata. L’unico dispiacere che ho è quello di essere arrivata un po’ tardi, ovvero negli ultimi quattro anni. Non ho vissuto vicino a lui tutte le gioie e le emozioni degli anni in cui vinceva tutto. Lo dico perché mi emoziono anche quando fa una qualifica in cui arriva decimo, non oso immaginare come sarebbe stato allora quando vinceva spesso. Comunque sono arrivata al momento giusto, mi sono innamorata di un uomo che diventerà il padre di mia figlia, quindi sono molto contenta».

La Novello parla anche dell’approccio che ha Rossi al fatto che diventerà padre: «Secondo me ancora non si è reso conto benissimo di quello che sta per succedere. Tutti mi hanno detto che i papà si rendono conto di diventare papà quando effettivamente nasce la figlia o il figlio. Adesso lui mi vede lievitare piano piano e mi fa un sacco di domande, è molto curioso».

La ragazza ha anche smentito che possa chiamarsi Vittoria la figlia che nascerà il prossimo anno: «Questa cosa del nome Vittoria non so sa dove è uscita, anche perché si chiama così già la figlia di Uccio. Stiamo decidendo, abbiamo due scelte e vedremo. Non diciamo i nomi ora, sarà una sorpresa».