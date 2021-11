Morbidelli, qualifiche deludenti: “Vi spiego cosa mi manca per stare davanti”

Morbidelli un po’ rammaricato dopo le qualifiche MotoGP a Valencia. Si aspettava di fare meglio e ora c’è l’incognita della tenuta in gara.

Per Franco Morbidelli qualifiche sotto le aspettative a Valencia. Il pilota del team Monster Energy Yamaha puntava a fare meglio dell’undicesimo tempo in Q2.

Purtroppo nel finale della sessione ha avuto alcuni impedimenti che non gli hanno permesso di migliorare il suo tempo. Prima le bandiere gialle, poi il troppo traffico in pista. Il suo potenziale era superiore e spera di farlo vedere in gara, anche se fisicamente non è ancora al 100% e questo è un problema.

MotoGP Valencia, le sensazioni di Morbidelli

Morbidelli al termine della giornata ha così commentato la sua situazione a Valencia: «Sono un po’ deluso dalle qualifiche, il mio potenziale era maggiore. Ho commesso un errore provando qualcosa di diverso in FP4. Non mi era sembrato male, poi in Q2 con le gomme morbide mi sono dovuto adattare e non ha funzionato. Però nel secondo time-attack ho trovato bandiere gialle e nel terzo c’era traffico».

Il pilota romano spera di riuscire a fare una buona gara, con quella costanza che finora non ha avuto soprattutto a causa della non perfetta condizione fisica: «Sono stato abbastanza veloce e costante in tutte le prove libere, il mio passo non è male. Spero di riuscire ad essere costante in gara, sono curioso di vedere se ce la farò. Non sarà semplice recuperare posizioni, anche perché parto indietro».

Frankie conferma che a livello fisico non è al massimo e questo lo condiziona inevitabilmente: «Fisicamente non sono abbastanza performante – ha spiegato a Sky Sport MotoGP – perché riesco a muovermi molto poco sulla moto. Se voglio andare forte e stare davanti con i top rider, devo avere più atletismo per muovermi di più. Devo poter usare di più le gambe per potermi muovere meglio sulla moto. Purtroppo adesso è così. Spero di non avere un altro tracollo in gara».