Jorge Lorenzo esalta Valentino Rossi: “La più grande leggenda MotoGP”

Jorge Lorenzo è a Valencia per il GP che conclude la carriera motociclistica di Valentino Rossi, avversario verso il quale prova stima.

C’è anche Jorge Lorenzo a Valencia per l’ultima gara del campionato MotoGP 2021, che coincide anche con l’ultima di Valentino Rossi. Il maiorchino, per diversi anni compagno di squadra e rivale del Dottore, non ha voluto mancare.

I due hanno condiviso il box nel team ufficiale Yamaha tra il 2008 e il 2010 prima, poi dal 2013 al 2016. Durante tale periodo hanno vinto due titoli mondiali a testa. L’ultimo duello per la corona iridata è stato quello del 2015, anno di grande tensioni anche per il “coinvolgimento” di Marc Marquez nella battaglia e le accuse dell’italiano al pilota Honda.

Jorge Lorenzo omaggia Valentino Rossi a Valencia

Tra Lorenzo e Rossi ci sono stati alcuni momenti difficili, ma col tempo i rapporti sono migliorati e c’è grande stima tra loro. Ovviamente condividere lo stesso garage e lottare per lo stesso obiettivo non aiuta ad essere amici. Non lo sono neppure adesso, però la loro relazione è assolutamente più serena.

Intanto Jorge sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato delle foto di sé stesso a Valencia. In una è vicina al muro dove tutti hanno scritto dei pensieri per Valentino e l’altra lo vede raffigurato davanti alle nove moto con le quali il Dottore ha vinto i suoi titoli mondiali. Delle moto ha anche pubblicato un video.

Sul post il cinque volte campione del mondo ha scritto anche delle parole per omaggiare l’ex compagno di squadra e rivale: “Ultimo ballo per la più grande leggenda della MotoGP. Tanti ricordi sulle lotte insieme… Grazie Vale mancherai alla pista“.