Pazzesco: Hamilton rischia la squalifica! E pure Verstappen sotto inchiesta

I due protagonisti della lotta al campionato del mondo di Formula 1 2021 sono finiti entrambi nei guai con la direzione gara, dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile.

A rischiare grosso è soprattutto Lewis Hamilton: il delegato tecnico della Federazione, infatti, ha riscontrato delle irregolarità sulla sua Mercedes a seguito della consueta ispezione del venerdì sera. In particolare, ha notato che la distanza massima tra i due profili dell’ala posteriore (per regolamento 85 millimetri) non era rispettato quando il Drs era aperto.

I rappresentanti della Freccia nera sono stati convocati dai commissari venerdì notte, ma dopo oltre tre ore l’udienza è stata aggiornata alla mattinata di sabato, in attesa di ulteriori prove la cui natura non è stata attualmente chiarita. L’ala posteriore incriminata è stata sequestrata e sigillata.

I commissari devono decidere su Hamilton e Verstappen

Hamilton, che pure aveva incassato la pole position, ha dei buoni motivi per essere in ansia: le regole non prevedono infatti tolleranze per questa irregolarità. Lo scenario più probabile, se i commissari confermassero la violazione, sarebbe la squalifica dalle prove ufficiali dell’anglo-caraibico, che si ritroverebbe dunque costretto a partire da fondo griglia nella qualifica sprint. A questa sanzione si unisce poi la penalità di cinque posizioni già imposta sullo schieramento di domenica per la sostituzione del motore.

Anche il suo diretto rivale Verstappen, tuttavia, non può dormire sonni tranquilli: a sua volta è stato messo sotto indagine per una possibile infrazione. Sui social media è infatti circolato un suo video in cui tocca e controlla proprio l’ala posteriore della W12 di Hamilton oggetto dello scandalo. Un’operazione che, però, è consentita solo ai delegati della Fia all’interno del parco chiuso. Dunque anche lui, incredibilmente, si ritrova a rischio di penalizzazione…

