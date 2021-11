Marquez, fiducia sul recupero: il manager Alzamora si espone

Alzamora, manager di Marquez, ha commentato la difficile situazione del pilota del team Repsol Honda dopo l’ultimo infortunio sfortunato.

Dopo che si stava riprendendo progressivamente dai guai al braccio destro, sicuramente Marc Marquez non si immaginava un nuovo infortunio. Soprattutto, non pensava che avrebbe potuto avere un problema agli occhi.

In seguito a una caduta in allenamento ha rimediato una diplopia (visione doppia) e una paralisi del quarto nervo destro. Servirà del tempo al pilota del team Repsol Honda per recuperare. Le tempistiche sono incerte e rimangono dei dubbi sul futuro del fenomeno di Cervera.

LEGGI ANCHE -> Max Biaggi onora Valentino Rossi: “Una parte di me si ritira con lui”

MotoGP, Alzamora parla della situazione di Marquez

Emilio Alzamora, presente a Valencia per l’ultimo gran premio del 2021, ha commentato la difficile situazione di Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP: «È un momento difficile, però la carriera di un pilota è fatta anche da momenti difficili. La vita è così, viene come viene. L’importante è che lui sia tranquillo con sé stesso. Se non si fosse allenato come fa di solito, non avrebbe recuperato così il braccio come stava recuperando. È stato sfortunato».

Alzamora, manager di Marc, non sa dire con esattezza quando potrà risalire in moto. Tuttavia, si dice ottimista sul recupero del pilota Honda: «L’importante è essere positivi e in buone mani. Abbiamo fiducia nel dottor Sanchez Dalmau, ha esperienza. Peccato non esserci nel test di Jerez, ma adesso l’importante è recuperare. Non serve avere fretta, bisogna rispettare i tempi necessari. Non escludiamo che sia in griglia in Qatar nel 2022, ma ora è importante che torni a stare bene e divertirsi. La forza mentale è importante, lui è molto positivo e questo lo aiuta molto».