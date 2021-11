Joan Mir pone la condizione per rinnovare: “A Suzuki chiedo una cosa”

Joan Mir manda un messaggio alla Suzuki per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto. Il pilota parla chiaro in vista del futuro.

Settimo tempo assoluto per Joan Mir nella prima giornata di prove libere MotoGP a Valencia. Sia lui che Alex Rins (quarto) hanno chiuso in top 10 e questo è incoraggiante in vista di sabato.

In FP3 sarà importante confermarsi nei primi dieci e poi disputare delle ottime qualifiche. Mir a Portimao era riuscito a conquistare la prima fila e anche sulla pista del Ricardo Tormo cercherà di ottenere un buon risultato. Partire davanti può aiutare molto la gara, non è un segreto.

MotoGP, Joan Mir parla del rinnovo con Suzuki

Mir al termine della giornata odierna a Valencia è stato interpellato su vari temi. Tra questi anche la mancanza di un vero team manager in Suzuki: «Brivio se n’è andato improvvisamente, non ce lo aspettavamo – riporta As.com – ed era difficile sostituire una persona che pesava così tanto. È importante mantenere l’armonia della squadra. Sahara lo sa, si è preso la responsabilità per ridurre i danni al minimo. La partenza di Davide ha fatto male, ma credo che la gestione sia stata buona. Su chi potrebbe venire ho dato il mio parere alla Suzuki. Ho detto quello che penso e non lo dirò pubblicamente. L’importante è trovare la persona giusta».

A Joan viene anche chiesto del rinnovo di contratto con Suzuki, considerando che va in scadenza a fine 2022 e non è ancora chiaro se ci potrà essere un colpo di scena sul suo futuro: «Chi verrà come team manager conta per rinnovare. Ciò che chiederò a Suzuki si sa. Tutti noi esigiamo il massimo da noi stessi ed è importante che lo facciano anche loro, facendo miglioramenti per il prossimo anno per vincere. Questa è l’unica cosa che chiedo a Suzuki, di voler vincere come me. Penso che stiamo lavorando bene. L’attitudine conta molto quando si deve decidere se rinnovare o meno».