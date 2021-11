Bagnaia esulta dopo le prove libere: “Mai così veloce a Valencia”

Bagnaia soddisfatto al termine di FP1 e FP2 MotoGP a Valencia. Il pilota Ducati non si è mai sentito così forte sul circuito Ricardo Tormo.

Francesco Bagnaia molto competitivo anche a Valencia. Terzo tempo assoluto nelle prove libere MotoGP di oggi. Solo 68 i millesimi a separarlo dal leader della classifica, il suo compagno di squadra Jack Miller.

Il pilota Ducati è certamente tra i favoriti per pole e vittoria sul circuito Ricardo Tormo. Dopo aver vinto la scorsa gara a Portimao, l’obiettivo di Pecco è quello di concludere con un altro successo questa stagione e poi di proiettarsi al meglio sul 2022.

MotoGP Valencia, Bagnaia commenta le prove libere

Bagnaia al termine delle prove libere a Valencia si è detto soddisfatto della sua performance: «Sono felice perché penso sia il mio miglior venerdì di sempre a Valencia. Mi sono divertito molto oggi. Al mattino col bagnato mi sentivo benissimo e anche nel pomeriggio. Siamo riusciti a provare cose diverse, sappiamo come lavorare nei prossimi giorni. Sono molto contento».

Si parla anche di gomme, sempre cruciali nei weekend di gara: «La hard qui è come una media più morbida in altri circuiti. La soft qui di solito si usa quando fa molto freddo e in questo fine settimana non dovrebbe essere così. Ho provato la media ed era ok. Dobbiamo vedere le condizioni di domani per capire meglio quale utilizzare».

Pecco a Valencia si sente finalmente bene in una pista che non ha mai amato: «Sono partito bene a livello di feeling e grip. È un altro mondo, ma non è la prima volta che sto meglio e sono forte. Forse è perché mi sentivo già meglio e più forte. Per questo qui sono così per la prima volta».