Valentino Rossi, grandi elogi da Hamilton e Alonso: “È una leggenda”

Valentino Rossi riceve belle parole anche da Lewis Hamilton e Fernando Alonso, ora impegnati nel Gran Premio del Brasile di Formula 1.

Alla fine della carriera in MotoGP di Valentino Rossi è impossibile rimanere insensibili. Smette una leggenda del motociclismo, uno che ha portato tantissime persone ad appassionarsi del Motomondiale grazie alle sue imprese e al suo modo di essere.

Un capitolo importante si chiude, un altro si aprirà. La MotoGP andrà avanti anche senza il Dottore e lui si dedicherà alle corse automobilistiche, anche se ha già fatto sapere che a qualche gran premio sarà presente. Ha i piloti della VR46 Riders Academy da seguire e sostenere.

Hamilton e Alonso elogiano Valentino Rossi

A Rossi stanno arrivando grandi manifestazioni di stima e affetto non solo dall’ambiente della MotoGP, anche da quello della Formula 1. A parlare di lui oggi sono stati Lewis Hamilton e Fernando Alonso, entrambi impegnati a San Paolo per il Gran Premio del Brasile.

Hamilton si è così espresso su Valentino: «Ovviamente è triste vederlo lasciare, ma penso che tutto quello che ha fatto sia stato incredibile. La passione che ha avuto per così tanto tempo è encomiabile. Rossi è una leggenda, uno dei più grandi o forse il più grande. Sarà triste non vederlo in gara. Ma penso che sia un bel momento per lui, perché sta costruendo una famiglia. Sono grato di aver avuto il privilegio di condividere con lui in pista una giornata speciale. Lo ricorderò per sempre».

Anche Alonso ha elogiato il nove volte campione del mondo: «Sarà triste vedere la sua ultima gara. Una leggenda dello sport sta lasciando. Gli auguro il meglio e tanta felicità per il nuovo capitolo della sua vita che sta per iniziare».