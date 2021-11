Sanchini saluta Valentino Rossi: “Ne abbiamo approfittato anche troppo”

Le impressioni del commentatore di Sky Sport, Mauro Sanchini, alla vigilia dell’ultima gara in MotoGP di Valentino Rossi

Avrà l’onore di commentare in televisione uno di quei Gran Premi già destinati ad entrare nella leggenda del Motomondiale: il finale di stagione della MotoGP 2021 a Valencia, l’ultima gara della carriera di Valentino Rossi.

E Mauro Sanchini si sta già preparando alle grandi emozioni che vivrà in questo weekend, quello del congedo di un campione indimenticabile che è anche un suo caro amico.

“Sarà una di quelle date che rimarranno nella storia, come altre del passato per i suoi successi”, racconta il telecronista di Sky Sport ai microfoni dell’agenzia di stampa Lapresse. “È una situazione particolare che ti dà sensazioni strane. La sua assenza si sentirà domenica pomeriggio quando finirà la gara. Quando lo vedremo in griglia capiremo che è l’ultima volta”.

Valentino Rossi, l’emozione dell’addio

Sanchini non ha dubbi che il Dottore abbia scelto i tempi giusti per dire basta: “Nella vita tutto deve avere un ciclo. E di Rossi, devo dire, ne abbiamo approfittato anche troppo. È arrivato il momento anche per lui di cambiare vita. La moto è sempre uno sport pericoloso”.

Eppure, anche se sul piano razionale si tratta di una decisione sensata, a livello sentimentale scuote inevitabilmente tutti coloro che amano le due ruote, in particolare tutti coloro che sono vicini al fenomeno di Tavullia.

“Con tutto quello che ha provato prima di lasciare sarà un dispiacere”, ammette il Sankio. “Così come quando lasceranno definitivamente Federer e Nadal. Non lo vedrò più sulla moto, ma ho la fortuna di essere suo amico e di viverci a pochi chilometri. Per me sarà un dispiacere differente ma per il grande pubblico appassionatosi alle moto grazie a lui sarà diverso”.

Sanchini prevede il futuro della MotoGP

E la MotoGP dovrà dunque rassegnarsi ad un avvenire senza la sua stella più brillante: “Almeno all’inizio si farà fatica a pensare che non ci sia. Poi però, arriveranno le nuove generazioni ma ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi. Ci sarà un buco negli autodromi, i numeri che hanno fatto negli ultimi anni erano anche, se non soprattutto, grazie a Valentino”.

Mauro conclude riassumendo la lunga e impareggiabile carriera del nove volte campione del mondo in un unico aggettivo: “Spettacolare”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi, Quartararo celebra la sua ultima gara in MotoGP (FOTO)