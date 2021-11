Valentino Rossi, Quartararo celebra la sua ultima gara in MotoGP (FOTO)

Quartararo omaggia Valentino Rossi sui social network ricordando l’ultima gara del pilota Petronas Yamaha in MotoGP a Valencia in questo fine settimana.

Per Valentino Rossi il Gran Premio di Valencia sarà l’ultimo della sua lunga carriera in MotoGP. Sicuramente sarà un weekend molto speciale per lui.

Un capitolo importante della sua vita sta per concludersi, così come un’era del Motomondiale. Ma bisogna andare avanti. Lui lo farà dedicandosi alle corse automobilistiche e il motociclismo si godrà i nuovi talenti emergenti. Prima o poi questa storia doveva finire. Il nove volte campione del mondo si è spremuto fino all’ultima goccia ed è giusto che si ritiri.

Fabio Quartararo, uno di quelli cresciuti con il mito di Rossi e che è diventato pilota anche guardando lui, ha pubblicato un post per omaggiare Valentino in vista del Gran Premio di Valencia. Sui suoi profili social ha messo una foto di loro assieme e la seguente frase: «L’ultima danza del re».

Quartararo, fresco vincitore del titolo mondiale MotoGP, nutre grande ammirazione per il 42enne pesarese. Ha voluto celebrare la sua ultima gara nel Motomondiale con un post e probabilmente sarà tra coloro che si emozioneranno domenica a Valencia. Da suo grande fan, non sarà insensibile a quanto accadrà.