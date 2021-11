Quartararo: “Regalare il podio a Vale? Lo farei, ma ho un’idea su questo”

Quartararo ha parlato del tema del giorno: Valentino Rossi e dell’idea lanciata dai tifosi di farlo passare durante l’ultima gara.

Fabio Quartararo ha vissuto sinora una stagione decisamente magica con il titolo vinto a Misano. A Portimao però il francese non ha festeggiato in modo adeguato il Mondiale cadendo e disputando un weekend decisamente sottotono. Proprio per questo a Valencia ci tiene a fare bene così da chiudere in bellezza .

Durante la conferenza stampa il rider francese è tornato sull’argomento Valentino Rossi, che poco prima aveva ricevuto una speciale dedica dalla MotoGP: “Devo dire che è difficile commentare quanto accaduto. Tutti avrebbero voluto che continuasse. Lui è una leggenda di questo sport. Lui mi ha ispirato quanto ero bambino, ho visto come festeggiava le vittorie e la sua personalità. Per me è un idolo. Dobbiamo solo congratularci con lui”.

“Il titolo? Non me ne sono ancora reso conto”: Quartararo stupito

Quartararo è poi tornato sulla sua ultima gara: “Portimao è stato un po’ strano. Non ho azzeccato le qualifiche e ho avuto problemi in gara. Il fatto di avere un’altra possibilità qua è ottimo per me. Voglio concludere al meglio e lottare per il podio. Non mi sono ancora reso conto del titolo vinto. Penso che avrò bisogno di un po’ di tempo per rendermene conto completamente”.

Infine si è parlato della famosa petizione lanciata sul web che dovrebbe vedere i vari piloti della MotoGP fermarsi durante l’ultima gara per far passare Valentino Rossi così da regalargli il 200° podio: “Io ho appena cominciato la mia carriera, quindi non sto pensando al futuro. Io penso che Valentino non sarebbe contento di arrivare per la 200a volta sul podio con un regalo. Per lui lo farei, ma non credo che gli piacerebbe”.

Antonio Russo