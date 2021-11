Petrucci, quel retroscena su Valentino Rossi: “Ecco da quando lo conosco”

Danilo Petrucci si prepara al passo d’addio in MotoGP proprio come Valentino Rossi. Il rider di Terni ha dei bellissimi ricordi con il 46.

Danilo Petrucci è al passo d’addio in MotoGP. Alla fine di questa stagione il rider italiano saluterà il circus per lanciarsi in nuove avventure con la KTM. Nell’ultimo anno, a causa anche del suo fisico e della nuova moto non è riuscito ad esprimersi al top. Nell’ultimo GP però il rider di Terni vuole chiudere alla grande per lasciare un bel ricordo.

Intanto nel ricordare Valentino Rossi l’ex Ducati ha così affermato: “Io ho lottato con lui nella sua ultima vittoria ad Assen nel 2017. Abbiamo corso insieme per 10 anni lottando per ogni tipo di piazzamento dalla vittoria al 16° posto. Vale venne da noi a comprare il primo Motorhome perché mio padre guidava i camion e quindi lo conosco da prima che diventasse Valentino”.

Il desiderio di Petrucci

Petrucci ha poi parlato della decisione maturata di lasciare la MotoGP: “Le ultime due gare sono state sfortunate, però vengo qui per divertirmi. Voglio apprezzare gli ultimi Km per sulla MotoGP. Per me è stato un bel percorso. Dieci anni fa nessuno mi conosceva. Mi sono divertito molto. Dall’anno scorso ho pensato anche ad altre possibilità per divertirmi e ora ho questa nuova opportunità grazie a KTM“.

Infine il rider della KTM ha così parlato di queste ultime stagioni: “Vincere delle gare è stato qualcosa di incredibile. Da bambino sognavo di vincere il Mondiale. Però ho incontrato dei talenti più forti di me, in ogni caso nel 2019 mi sono divertito a lottare per la vittoria e il podio. Non so se in futuro tornerò in pista. Dall’anno scorso ho cominciato a pensare a questo break”.

Antonio Russo