Miller e quella frase per Petrucci che nessuno ha detto: applausi per lui

Jack Miller durante la conferenza stampa ha avuto parole al miele per Danilo Petrucci. Un pensiero dolce che merita solo applausi.

Jack Miller ha vissuto una stagione dai due volti. Se da un lato sono arrivate prestazioni convincenti, dall’altro sono giunte anche tante cadute che ne hanno minato la posizione in classifica. L’australiano però sembra avere tutte le carte in regola per poter lottare per il vertice nelle prossime stagioni di MotoGP.

L’anno prossimo naturalmente proverà a combattere per conquistare il titolo, ma non sarà semplice sia per la concorrenza esterna che per quella interna. Nel suo team infatti c’è Bagnaia, che nelle ultime gare ha dimostrato una crescita esponenziale incredibile.

Le splendide parole di Miller per Petrucci

Miller però nel giorno dell’addio di Valentino Rossi si è concentrato nel parlare del Dottore: “Ho una foto di quando avevo 14 anni con la moto di Valentino. Sono cresciuto osservandolo e non avrei mai pensato di correre contro di lui. Addirittura ho fatto un podio con lui e non l’avrei mai immaginato, è stato speciale. Vedere anche tutti quei messaggi dei tifosi dimostra come sia amato. Oggi non saremmo come siamo se non fosse per lui”.

Infine l’australiano ha parlato della pista e soprattutto di Danilo Petrucci al quale ha dedicato parole decisamente al miele: “Mi piace venire qui a Valencia. Non so perché, ma questa pista mi piace tanto. Sono carico per questo fine settimana. Condividere il team con Petrucci è stato bello. L’atmosfera nel box era stupenda, abbiamo un carattere simile. Non apprezziamo a sufficienza Danilo per quello che ha fatto, da dove è arrivato. Ha sacrificato tutto per questo sport ed è un esempio”.

