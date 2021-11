Mir e il suo desiderio: “Valentino Rossi? Ecco cosa farò dopo il traguardo”

Joan Mir è pronto a regalarsi un’ultima gara da urlo. Lo spagnolo però ha in mente un grande gesto da fare per Valentino Rossi.

Joan Mir sta per mettersi alle spalle una stagione sicuramente difficile. Lo spagnolo da campione del mondo in carica si aspettava quantomeno di poter battagliare per il titolo, ma così non è stato. Nonostante qualche prestazione buona sono arrivati 6 podi e diversi piazzamenti, ma nessuna vittoria.

C’è sicuramente da rimuginare per lo spagnolo che si aspettava sicuramente di più da questo 2021. Per onestà di cronaca però bisogna dire che probabilmente tutto questo è legato ad una Suzuki che non è riuscita a crescere come le altre moto. Quest’anno infatti anche il compagno di squadra Rins è stato incapace di grandissimi exploit.

Joan Mir e il rapporto con il Dottore

Durante la consueta conferenza stampa del giovedì Rins ha così raccontato del proprio rapporto con Valentino Rossi: “Ricordo che io crescevo guardando quella moto gialla che vinceva ovunque. Nei miei ricordi lo vedevo vincere e pensavo che era il mio idolo. Sono stato felice di poter correre con lui in pista e vincere il mondiale davanti a lui. Gli auguro il meglio”.

Lo spagnolo si è poi concentrato su sé stesso e sulla difficile stagione che ha vissuto: “L’anno scorso sono stato competitivo. Quest’anno invece non è andata come sperato. A Valencia spero che la moto si comporti bene. Non mi sento sotto pressione, però vorrei vincere. Questa stagione è stata più difficile rispetto alle nostre aspettative. Qui a Valencia però potremmo avere la possibilità per vincere”.

Infine ha rivelato un suo personale desiderio per la fine della prossima gara: “Vorrei fare il giro dopo il traguardo con Valentino”. Lo spagnolo ha rimarcato più volte di voler fare compagnia al Dottore nel suo ultimo giro di pista a fine gara.

Antonio Russo