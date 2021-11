Bagnaia scherza sul ritiro: guardate cosa vorrebbe fare dopo

Bagnaia ha parlato lungamente di Valentino Rossi durante la conferenza stampa del giovedì e anche scherzato sul da farsi dopo il ritiro.

In questa stagione uno dei piloti che ha avuto la crescita più clamorosa è sicuramente Bagnaia. Il rider italiano si è issato ai primi posti della classifica. Il suo 2021 è da incorniciare e poco importa se non è riuscito a portare a casa un titolo che francamente non è mai stato tra gli obiettivi di Pecco.

La cosa più importante però è arrivata: quel click definitivo che dovrebbe portare nei prossimi anni Bagnaia a lottare in pianta stabile con i primi della classe. Già nel 2022 Pecco sarà chiamato ad essere uno degli sfidanti più agguerriti di Quartararo per il Mondiale.

Bagnaia punta a fare bella figura a Valencia

Oggi però è un giorno particolare perché in questo weekend Valentino Rossi darà l’addio definitivo alla MotoGP. Proprio per questo la conferenza stampa è subito partita con un commento in merito: “Ho avuto la fortuna di essere nella MotoGP quando lui stava e sta ancora correndo. Ho vinto anche la mia prima gara con lui in pista. Devo ringraziarlo per tutto il lavoro fatto per l’Academy. Ci siamo allenati insieme. Questa è una giornata che doveva arrivare, ma penso che nessuno dimenticherà mai tutto questo”.

Bagnaia ha poi proseguito parlando della prossima gara: “Qui a Valencia non ho mai fatto una bella gara. Vorrei poter continuare con l’ottimo lavoro che abbiamo fatto. Vorrei poter essere competitivo anche qui come nelle ultime gare”.

Infine punzecchiato sull’argomento ritiro ci ha scherzato su con una battuta degna del suo mentore Valentino Rossi: “Quando smetto voglio diventare un giocatore professionista di PlayStation. Il fatto che Vale si ritira non cambierà niente nell’Academy e nel mio modo di preparare le gare”.

Antonio Russo