Luca Marini, il suo boss lo spinge: “Deve guardare al futuro”

Ultima gara stagionale per Luca Marini che dalla prossima settimana salterà sulla Ducati factory. Ruben Xaus lo incita per il futuro.

18esima e ultima gara della stagione per Luca Marini che sta per portare a termine il suo primo anno in classe regina. 18° posto in classifica, potrebbe superare Franco Morbidelli ad una sola distanza, ma non è la piazza finale che conta. Questa prima annata in MotoGP è servita a prendere confidenza con la Ducati Desmosedici e dal 2022 dovrebbe essere tutto in discesa, anche grazie ad un pacchetto factory.

Per undici volte nella Top-15, Luca Marini ritorna in pista per un ultimo step in avanti sulla gestione della gara e sul long run. Nelle prove libere ha imparato a lavorare subito sul setting, un ulteriore step l’ha messo a segno nelle qualifiche. L’unico tallone d’Achille restano i primi giri dove ancora perde posizioni per un cattivo feeling con l’anteriore. A Valencia proverà a mettere gli ultimi puntini sulle ‘i’: “Sono contento di tornare subito in pista, anche se sarà l’ultima gara della stagione. A Portimao abbiamo confermato i progressi fatti in qualifica e nelle libere. Continuiamo a lavorare per la gara per partire subito forte e tenere la scia del gruppo sul long run”.

L’incitamento del team manager

Dal prossimo anno non avrà più Ruben Xaus come team manager, Luca Marini passerà al team fraterno VR46. “Ultima gara di una stagione lunga, difficile ma che è passata velocemente. Un anno di apprendistato molto interessante dove Luca è cresciuto tantissimo, soprattutto nelle ultime quattro o cinque gare. Ha alzato veramente l’asticella e anche se talvolta i progressi non sono così visibili non è facile per un rookie dover adattarsi a gestire freni in carbonio, elettronica, mescola delle gomme. Sono fiero di quanto ha fatto, c’è ancora qualche punto critico su cui intervenire ma può fare uno step in avanti in inverno – ha ammesso l’ex pilota -. Deve essere contento anche lui, godersi questa gara ma avere anche uno sguardo al futuro.