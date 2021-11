“Sono stato a Tavullia”: il retroscena di Jovanotti su Valentino Rossi

Jovanotti ha fatto visita a Tavullia per salutare un suo grande amico e grande leggenda della MotoGP, Valentino Rossi che domenica gareggerà per l’ultima volta nel Motomondiale

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sui social a postato delle immagini della giornata vissuta a Tavullia a casa della leggenda e amico Valentino Rossi che domenica, a Valencia, correrà la sua ultima gara in MotoGP.

Dopo Valencia, per Valentino, oltre alla carriera nelle gare di auto GT e chissà quale altra categoria, inizierà a tempo pieno anche la carriera da manager con il team VR46. Il Dottore poco fa ha partecipato all’ultima conferenza stampa, tra le domande dei tifosi e le foto con i piloti del paddock, il nove volte campione del mondo ha spiegato ciò che succederà da lunedì e di alcuni aneddoti della sua lunga carriera.

Jovanotti insieme a Valentino Rossi

Il cantante ha aggiunto come didascalia alle foto: “Ho fatto un giro a Tavullia per salutare #thegreatest e la sua moto. L’atmosfera è quella di un inizio, più che della fine di qualcosa”. Valentino è pronto a iniziare una nuova vita ma non è ancora pronto a chiudere con quella da pilota. Più di vent’anni in sella alle moto, a conquistare titoli mondiali, ad appassionare tanta gente in giro per il mondo e a regalare un bellissimo spettacolo.

Il Jova ha aggiunto che “anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell’aria e nei cuori per sempre. E l’artista… sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta doctor!”.

