Honda, dopo l’infortunio di Marc Marquez cambiano ancora i programmi

L’infortunio di Marc Marquez causa qualche problema in casa Honda per l’evoluzione del prototipo MotoGP 2022.

Resta forti dubbi sul ritorno di Marc Marquez in sella alla Honda RC213V dopo l’ultimo infortunio. Il problema al quarto nervo ottico non ha tempi precisi per pensare ad una diagnosi precisa e non è escluso che possa essere necessario un intervento oculare dopo quello del 2012. Inoltre si tratta di un problema riscontrato già in passato le cui conseguenze sono sconosciute.

Per Honda è un momento davvero difficile. Ha dovuto fare a meno di Marc Marquez per quasi un anno e ora è ‘unfit’ anche per i test di Jerez, dove il campione avrebbe dovuto vagliare diverse nuove componenti per il prototipo 2022 e, senza di lui, la strada dello sviluppo si fa tutto in salita. Ad Algarve Stefan Bradl ha detto che la moto è sulla strada giusta, impressioni confermate dalle buone prestazioni in gara di Alex Marquez e Pol Espargarò.

Programma dei test HRC

Bisogna però accelerare i tempi: il collaudatore tedesco sarà subito in pista lunedì prossimo a Jerez, probabilmente anche martedì e mercoledì se il meteo sarà favorevole. Pol Espargaró, Alex Marquez e Taka Nakagami prenderanno parte ai test ufficiali IRTA MotoGP a Jerez, dove verranno testati i prototipi per il 2022 già intravisti in occasione del test di Misano tenutosi il 21 e 22 settembre. “Poi proverò di nuovo a Jerez a metà dicembre, come negli anni precedenti”, ha riferito Stefan Bradl a Speedweek.com.

Testare in inverno non sarà però la condizione ideale… “Speriamo che anche il tempo giochi a nostro favore. Quindi il mio programma non include una lunga pausa. Per me in realtà non c’è pausa invernale. Come collaudatore, non sono interessato dal divieto di test a dicembre e gennaio”. Poi sarà la volta del primo test ufficiale del 2022 a Sepang, in programma agli inizi di febbraio. E solo allora sapremo le reali condizioni di Marc Marquez.