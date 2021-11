Franco Morbidelli nostalgico: “Valentino Rossi già mi manca”

Franco Morbidelli, nel giovedì di Valencia parla dell’addio di Valentino Rossi alla MotoGP, riservandogli parole davvero toccanti.

Ultimo Gran Premio del 2021 per Franco Morbidelli, che ha trascorso la seconda parte del campionato a riprendersi dall’intervento al ginocchio. Di positivo c’è il passaggio alla Yamaha factory, ma servirà ancora del tempo per rimettersi in forma e ambientarsi al nuovo prototipo. Dopo la pausa invernale finalmente rivedremo quel grande talento che ha messo in mostra nella scorsa stagione.

Le condizioni fisiche e l’addio di Vale

Piano piano sta ritornando ad una condizione ottimale, anche se i week-end di gara mettono a dura prova la gamba del pilota italo-brasiliano. “Sta procedendo molto bene, anche se ovviamente la concorrenza tende a rallentare un po’ la mia ripresa, soprattutto quando mi trovo in situazioni come quelle di questo weekend dove abbiamo due gare a distanza di una settimana. Quindi le cose stanno andando nella giusta direzione e devo tenere a mente che questo è un infortunio che richiede tempo per guarire – ha ribadito Franco Morbidelli -. Quindi è una buona cosa essere stati in grado di tornare in pista prima della prossima stagione”.

Sarà l’ultimo round in classe regina per l’amico e maestro Valentino Rossi, con cui ha condiviso il box nella prima parte di stagione fino all’operazione. “Sarà strano non avere più questa leggenda dello sport e questo amico nel paddock. Sì, ho molta amarezza, quindi cercherò di non pensarci troppo, perché non c’è molto spazio per i sentimenti quando sei in un weekend di gara… Se ricordo tutti quei momenti trascorsi in pista con Valentino, penso solo alle grandi storie e al fatto di essere cresciuto con un essere incredibile. Per il momento se ci penso mi dà molta nostalgia.

