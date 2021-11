Caso Ferrari-Report, la precisazione del commercialista Emilio de Santis

Il dottore commercialista Emilio de Santis ha inviato una precisazione riguardo l’articolo sulla puntata di Report che tira in ballo la Ferrari

La redazione di TuttoMotoriWeb.it ha ricevuto una richiesta di rettifica dal dottor Emilio de Santis, recentemente apparso all’interno dell’inchiesta della trasmissione televisiva Report, su Rai3, per via del suo ruolo – tra l’altro -di commercialista del pilota Antonio Giovinazzi, che ha ricoperto fino a qualche tempo fa.

Il servizio del programma condotto da Sigfrido Ranucci metteva in luce come “alcune scuderie italiane” utilizzassero società estere per remunerare i contratti dei loro piloti, avanzando il sospetto che tale strumento fosse utilizzato per trarne benefici dal punto di vista fiscale.

Il nostro articolo riportava questa notizia lanciata da Report, ma al suo interno era erroneamente attribuita allo stesso commercialista dottor de Santis l’individuazione della Ferrari come una delle squadre coinvolte. Il professionista tiene invece correttamente a precisare di non aver mai rilasciato tale affermazione.

È stata invece la giornalista autrice dell’inchiesta televisiva a tirare in ballo la stessa Ferrari, non il commercialista. TuttoMotoriWeb.it raccoglie volentieri questa richiesta di rettifica e si scusa per l’errore con i diretti interessati.

