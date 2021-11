MotoGP, Aprilia cambia livrea per il Gran Premio di Valencia

Aprilia nel GP di Valencia sfoggerà una livrea rossa, come già successo in passato, per omaggiare le battaglie condotte dal partner RED.

Le ultime gare sono andate un po’ sotto le aspettative per l’Aprilia, che nell’ultimo gran premio a Valencia spera di chiudere bene questo campionato MotoGP 2021.

Aleix Espargarò nelle ultime due edizioni del GP valenciano è arrivato nono, certamente punta a migliorare tale risultato nel weekend in arrivo. Anche Maverick Vinales spera di ottenere un buon piazzamento e di migliorare il feeling con una moto che non sente ancora sua.

LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi, Quartararo celebra la sua ultima gara in MotoGP (FOTO)

MotoGP, Aprilia con la livrea rossa a Valencia

Aprilia in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana correrà con una livrea rossa, in accordo con il partner RED che collabora con il gruppo Piaggio dal 2016. Già negli anni scorsi abbiamo visto la stessa colorazione sulla RS-GP.

RED è stata fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver per sensibilizzare le persone sulla battaglia contro le emergenze sanitarie mondiali, incluse AIDS e COVID.

Espargarò in merito all’utilizzo della livrea rossa si è detto contento: «È importante che il nostro sport faccia sentire la sua vicinanza a quanti lottano nel mondo per migliorare questa difficile situazione. Vogliamo chiudere al meglio il campionato a Valencia e poi testa al 2022. La stagione è stata positiva, con segnali incoraggianti e una competitività costante».

Vinales, come Aleix, auspica di chiudere bene il Mondiale 2021: «Spero che il meteo sia stabile per poter lavorare sulla RS-GP. Voglio concentrarmi sullo stile di guida in questo weekend. Partiremo da una base stabile e cercheremo di trarne il massimo possibile».