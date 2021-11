Stoner, qual è stato il suo rivale più forte? La risposta vi sorprenderà

L’ex pilota e detentore di due titoli, Casey Stoner, ha parlato dei suoi grandi rivali. Ha dovuto lottare con grandi leggende ma il più forte per l’australiano non è tra questi

Casey Stoner torna a parlare dei suoi avversari affrontati in pista durante la sua carriera in MotoGP, da Jorge Lorenzo a Valentino Rossi. Eppure l’australiano spiega che la persona da cui ha imparato di più nel corso della carriera sportiva è un’altra, forse un nome inatteso, visto il suo palmares decisamente meno impressionante di quello degli altri campioni.

Si tratta di Dani Pedrosa: “Il modo in cui a volte sapeva trovare la velocità in certi momenti mi faceva impazzire, mi dicevo ‘come diavolo fa?’” L’ex Ducati racconta che quando Pedrosa è diventato suo vicino di box nel 2011, è stata la cosa migliore che gli fosse mai capitata, perché negli anni precedenti in Ducati non era mai riuscito a usare la telemetria del compagno di scuderia per trovare un modo per andare un po’ più veloce.

L’ammissione: a Stoner mancava l’orgoglio

“Con Dani ho sempre guardato cosa faceva in certe parti del circuito“, ha continuato Stoner, “e con la stessa moto a volte era in grado di distruggermi, e continuavo a dire ‘cosa sta facendo di diverso?’. Ho imparato tanto da lui e mi ha reso più forte”.

Per l’ex numero 27 la MotoGP ha molti modi di affrontare le cose, non è come in F1 dove tutto è dettato dall’aerodinamica. Qui hai molte opzioni diverse quando hai a che fare con la stessa situazione. “Jorge Lorenzo aveva tante caratteristiche che mi sono piaciute, di Valentino Rossi sottolineerei il modo in cui ha lottato e ha saputo leggere le gare“.

“La mia forza più grande è stata forse la mia mancanza di orgoglio. Molti piloti hanno quell’orgoglio, come lo chiamo io, di non voler cambiare o adattarsi, vogliono che la moto si adatti a loro. E ultimamente questo atteggiamento è sempre più comune, ma non è quello dei veri campioni”.

