Jorge Martin: “Stoner ha fatto un patto col diavolo”

Jorge Martin partirà dalla seconda fila a Portimao e tenterà l’assalto al podio. Sabato pomeriggio ha incontrato Casey Stoner ai box.

Jorge Martin partirà dalla seconda fila al GP di Algarve e proverà a mettere a segno un buon risultato per aggiudicarsi il titolo di rookie of the year. Si riconferma uno dei piloti rivelazione di questa stagione 2021 ed è pronto ad assestare un colpo vincente per la sua classifica. “Sto prendendo molta fiducia, ci stiamo avvicinando. Credo che in termini di passo non sono lontano, eravamo con gomme molto usate nelle FP4, non siamo lontani”.

Lo scorso aprile sul circuito di Portimao ha riportato quel brutto infortunio che lo ha costretto ad entrare in sala operatoria e a saltare 4 GP. La paura sembra acqua passata: “Penso che abbia più valore e dimostra la forza mentale che posso avere e penso che questo sia molto buono per il futuro – sottolinea il madrileno del team Pramac Racing -. Sono arrivato qui con la paura, perché avevo paura, non volevo venire ma sono riuscito a superarla”.

L’incontro con Stoner

L’obiettivo sarà il podio, anche se contro le Ducati factory e la Suzuki dell’ex campione Joan Mir non sarà facile. “La vittoria è molto difficile. Non escludo nulla, perché soffro sempre molto nelle FP4 e poi in gara riesco a fare un passo più veloce. Spero di lottare per il podio, questa sarebbe la cosa principale – ha ammesso Jorge Martin -. E anche una top 5 o top 6 sarebbe un bel risultato”.

Nei box a Portimao ha inoltre ritrovato uno dei suoi idoli, Casey Stoner, con cui ha scattato qualche foto e scambiato due chiacchiere velocemente. “Ho foto con molti piloti, perché nel 2006 ero a Valencia e li ho visti tutti. È bello vedere quelle foto e rivederle ora che sono in MotoGP. Non gli ho parlato a lungo, ma gli ho mostrato la foto e gli è piaciuta. Gli ho detto che era identico, sembra che avesse fatto un patto con il diavolo, ma non ho avuto il tempo di chiedergli qualche consiglio”.