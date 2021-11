Valentino Rossi pronto a chiudere la carriera MotoGP: “Mi sento tranquillo”

Valentino Rossi non sente particolare pressione nell’affrontare l’ultima gara MotoGP a Valencia, quella che chiudere un’era del Motomondiale.

Il prossimo weekend sarà l’ultimo di Valentino Rossi da pilota MotoGP. A Valencia, infatti, si correrà l’ultima gara della carriera del nove volte campione del mondo.

Sarà sicuramente un fine settimana speciale, anche se il Dottore avrebbe sperato di chiudere questo capitolo in maniera migliore. Infatti, per sua stessa ammissione, il 2021 è stato un anno molto al di sotto delle aspettative. I risultati, negativi, parlano da soli.

Valentino Rossi parla del GP di Valencia

Rossi al sito ufficiale del team Petronas SRT ha espresso le sue sensazioni in vista del suo ultimo weekend di gara in MotoGP: «Valencia è sempre un fine settimana speciale e può essere una gara difficile sotto diversi aspetti. Tuttavia, ci ho passato dei bei momenti. Spero che avremo un bel tempo lì, in modo da poterci concentrare sul finire la gara nella top-15 e prendere qualche punto in più».

Valentino adesso non esprime emozioni particolari per l’appuntamento di Valencia, però è probabile che con l’avvicinarsi del fine settimana i suoi sentimenti cambino: «Anche se sarà la mia ultima gara in MotoGP, mi sento normale e penso che vada bene, soprattutto perché questa è stata una stagione molto lunga. Magari i giorni dopo il weekend saranno diversi, ma vedremo. Spero di avere la possibilità di dire “ciao” ai miei fan in modo positivo e di ringraziarvi per il supporto».

Facciamo l’in bocca al lupo a Rossi per Valencia, sarebbe bello vedere una sua bella gara per concludere un’importante era del Motomondiale oltre che la sua carriera in MotoGP.