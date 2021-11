Luca Marini è insoddisfatto: “Il risultato mi ha deluso”

Luca Marini centra la zona punti a Portimao-2, ma non è per nulla soddisfatto della sua prestazioni. Ecco i problemi principali del rookie.

Luca Marini ha lasciato Portimao con il 12° posto e 22 secondi di ritardo dal vincitore Pecco Bagnaia. Se la zona punti può ritenersi un buon risultato per il rookie dello Sky VR46 Avintia Team, il gap cronometrico resta piuttosto consistente e non può lasciare soddisfatto il fratello di Valentino Rossi.

I problemi principali si riscontrano nei primi giri quando si ritrova a lottare nel gruppone: al termine del primo giro era 17°, perdendo cinque posizioni rispetto alla piazza in griglia. Al giro seguente ha perso un’altra posizione con la Honda di Taka Nakagami che lo ha sorpassato facilmente. “Il mio obiettivo era non perdere troppe posizioni al via. Purtroppo ho perso sei o sette posizioni al primo giro. Dall’inizio alla prima frenata perdo ancora molto tempo. Sembra che gli altri produttori e team siano migliorati molto in questo settore. È davvero difficile per me difendere la mia posizione”.

Problemi alla gomma anteriore

Una situazione su cui dovrà migliorare potendo sfruttare l’ultimo Gran Premio stagionale a Valencia e in attesa di avere una moto factory per il 2022. “Sono un po’ deluso per questo, perché penso che il mio passo sarebbe stato un po’ migliore se fossi rimasto più avanti. All’inizio è stato anche difficile sorpassare gli altri piloti perché erano molto aggressivi. Non è stato facile lottare con loro, quindi ho perso molto tempo”.

Nello specifico tecnico Luca Marini ha registrato problemi all’anteriore della sua Ducati GP19, con la temperatura della gomma che si innalza quando si ritrova in scia. Piccola soddisfazione: ha battuto il fratello Valentino Rossi anticipandolo al traguardo di tre decimi: “Alla fine il mio passo è stato molto costante, il che è decisamente positivo. Ho scelto la gomma posteriore dura, che è stata sicuramente la decisione giusta per il mio stile di guida. Sono ancora deluso dal risultato, anche se in gara ho imparato molto”.