Verstappen: “Ho vinto grazie ad una mossa. E per il titolo si mette bene”

Dopo la vittoria in Messico, Verstappen esalta la strategia tenuta in partenza. E pensa già al prossimo appuntamento in Brasile

Un sorpasso incredibile, tutto all’esterno, per riprendersi la testa della gara e volare verso la vittoria. Partenza capolavoro di Max Verstappen in Messico, dove ha messo a segno un colpo importante in chiave iridata.

Verstappen, il sorpasso decisivo

Al via le Mercedes erano pronte a fare gioco di squadra, ma qualcosa è andato storto. Valtteri Bottas infatti si è stretto più verso Lewis Hamilton e ha lasciato aperta una porta a Verstappen, che ne ha sfruttato la scia e all’esterno, con una staccata al limite, si è portato in testa.

Una manovra che ha fatto discutere quella del finlandese. Lui si è difeso dicendo che stava adottando la tattica giusta per dare la sia al compagno, ma che non vedeva dove era esattamente. Ma l’inglese e il team principal Toto Wolff non la pensano come lui. E Max gongola: “La pista è abbastanza larga e mi ha permesso di frenare il più tardi possibile”, ha detto Verstappen. “Ci sono riuscito e sono passato dal terzo al primo posto e questo ha costruito la mia gara, perché poi ho potuto concentrarmi su me stesso avendo un passo incredibile”.

“Ovviamente quando vai in griglia cerchi di capire dove frenare”, ha spiegato nel dopo gara l’olandese. “Io sapevo esattamente dove frenare in curva 1. In sostanza la gara si è decisa lì. Chi ha frenato più tardi ha avuto ragione e quelli siamo stati noi. In gara abbiamo poi potuto controllare il passo”.

Un vantaggio importante

In Messico per Verstappen è arrivato un colpo importante in chiave titolo. Sono 19 ora i punti di vantaggio su Hamilton, praticamente quasi un GP. Ma l’olandese, a 4 corse dalla fine, sa che non può permettersi distrazioni.

“Per il campionato la strada è ancora lunga”, ha ammesso. “Ovviamente si è messa bene però le cose possono cambiare molto rapidamente. Ora però avanti al Brasile, perché anche lì ho tanti bei ricordi”.

